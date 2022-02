(VIDEO) Evangelista Anderson Núñez: En Dios no hay coincidencias sino propósitos 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Anderson Núñez aseguró que en los caminos del señor no existen las coincidencias sino los propósitos que el Creador tiene pensado para sus hijos, es por eso que llama a sus seguidores a no desistir de sus sueños y seguir intentándolo, tras asegurar que cada ser viviente tiene un objetivo en la vida.

“Cuando estaban el miércoles en mi iglesia le mandé una nota de voz a mi esposa con los textos bíblicos para tenerlos hoy aquí y mi pastora predicó eso mismo, entonces, yo digo que en Dios no hay coincidencia sino propósitos, yo le di gracias Dios por confirmarme que tuve que traer ese tema el día de hoy”, expresó.

Núñez realizó estas declaraciones mientras conducía el programa “Cristianos en Confianza”, que es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, el predicador llamó a los dominicanos a no darse por vencidos y puso como ejemplo la historia bíblica de una señora que había visitado durante doce años todos los médico que estaban a su alcance, buscando ayuda para un padecimiento y nunca consiguió nada, hasta que escuchó a alguien hablar de los milagros de Dios y allí encontró la cura que necesitaba.

“Cuando tú reconoces a Dios a pesar de las dificultades, porque no importa como a mí me vaya, no importa cómo yo estoy mi alabanza tiene que ser continua, yo no puedo adorar solo cuando me vaya mal, yo tengo que alabar a Dios en todo momento”, expresó.

“Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma”, expresó Núñez haciendo referencia a que en los textos bíblicos se habla de las intenciones de Dios con sus hijos.

“Dios desea que si fracasas una vez haciendo las cosas mal, lo intentes de nuevo, pero por las buenas, porque nadie haciendo lo malo prospera y si prospera, todo lo que tú siembras cosechas, tarde o temprano viene el karma, ¡inténtalo de nuevo!, no te desesperes”, exclamó.

