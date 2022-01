(VIDEO) Evangelista Anderson Núñez: De nada le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Anderson Núñez consideró que no es tan importante como inician las cosas en la vida de una persona sino las circunstancias en cómo terminan, ya que a su entender de nada le sirve al hombre ganarse al mundo cuando al final pierde su alma.

En ese sentido, agregó que nunca es tarde para empezar cuando la voluntad de Dios es que sus hijos sean grandes en la vida, especificando que el reto no es llegar a la meta sino mantenerse en ella bajo los preceptos del creador.

“Nunca es tarde, dale la gloria a Dios, nunca es tarde República Dominicana, que nadie te desvíe de lo que tú piensas, de lo que tú te propones”, expresó.

Núñez externó sus consideraciones mientras conducía el programa “Cristianos en Confianza”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 02:16).

Asimismo, sostuvo que los procesos dolorosos y traumáticos no deberían definir el destino de cada individuo, manifestando que las personas son responsables de hacer frente a las situaciones que les pone la vida.

“Si usted se junta con gente perversa y malcriada, que tus hermanos te botan de la casa, tú inicio fue malo, pero el final no tiene que ser así, si no te criaste con tu padre y tu madre no te justifiques, si te violaron es doloroso, si te hicieron daño es doloroso, no te sientas mal, porque el propósito de Dios es que tú estés vivo, aunque tu inicio haya sido pobre”, explicó.

Además, exhortó a las personas a que no tengan miedo a la hora de emprender cualquier negocio o una aventura, tras considerar que aunque el inicio sea pequeño “tú poster estado será mayor y de riqueza”.

“Ahí está Michael Jordan él mejor de todos los tiempos, pero él en la escuela no fue tan bueno, es por eso que insisto en que si tu inicio no fue tan bueno puede que tu final si lo sea, hay mucha gente preguntándose si de ti podrá salir algo bueno, a Jesús le tenían baja estima, lo tenían menos”, comunicó.

Relacionado