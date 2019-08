(VIDEO) Evacúan a miles de personas tras la explosión de un arsenal de Siberia

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- Más de 3.000 personas han sido evacuadas en la región siberiana de Krasnoyarsk tras la explosión en un arsenal que almacenaba proyectiles de artillería, según informó el ministerio para Situaciones de Emergencia.

Por su parte, el gobernador de esta región, Alexandr Uss, informó a la televisión pública que serán evacuadas cerca de 6.000 personas de las zonas aledañas al lugar del siniestro.

El Distrito Militar Central de Rusia informó que este lunes, alrededor de las 13.00 hora de Moscú (10.00 GMT), se desató un incendio en un arsenal en la localidad de Achinsk.

Explosion at military unit in Krasnoyarsk Krai: 3 localities closest to the military unit in Kamenka to be evacuated https://t.co/n3IAjwQfrk #Russia pic.twitter.com/2lHbYJcGJm

— Liveuamap (@Liveuamap) August 5, 2019