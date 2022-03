(VIDEO) Eugenio Cedeño: Los diputados son “príncipes” y merecen sus privilegios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Eugenio Cedeño, manifestó que los privilegios y exoneraciones a los legisladores de la Cámara baja están justificados debido a que estos son príncipes elegidos por el pueblo, y en todas las sociedades los príncipes tienen privilegios.

‘’Somos 190 príncipes de la nación, escogidos por nuestro pueblo para que lo representemos en un foro nacional, y eso es lo que se llama un representante. Yo soy un enviado de La Romana, de 300 mil habitantes me escogieron a mí para enviarme a representarlos en el Congreso’’, dijo Cedeño

Entrevistado en el programa ‘’Mas Cerca’’, que se transmite por La Rocka 91.7 y Youtube, bajo la conducción de Anibelca Rosario, Hansel García y Marisol Mendoza, enfatizó que los que dirigen siempre han tenido privilegios, aclarando a la vez que estos son del cargo.

“El privilegio es del cargo, no de la persona. Cuando yo dejé de ser diputado en Navidad a mi no me llegó ni una sola canasta’’, recordó.

Añadió que los únicos privilegios que se discuten, se cuestionan y fastidian son los de los diputados.

“Tú ves que a los senadores casi no los atacan, nada más atacan a los diputados… Tú no sabes los privilegios que puede tener un ministro, lo que tiene un director general, un general del Ejército…Yo quiero que también investiguemos eso y que puedan ponerse a lo público”, reaccionó el congresista.

Debido a esto, dijo que ha sometido un proyecto de ley para que solo sea una exoneración por período y tengan un límite de monto, además que el vehículo importado no salga de la Dirección de Aduanas sin tener puesta la placa del legislador beneficiado.

‘’Eso se va a aprobar para aplicarlo en el periodo que viene’’, adelantó.

En otro orden, el legislador dijo que este proceso de elecciones internas en el PRM, en el que Guido Gómez Masara y José Ignacio Paliza aspiran a la presidencia, podría ser el comienzo de una gran crisis en esa organización política.

‘’Esta es la génesis de crisis futuras en el PRM’’, indicó.

Dijo que el Partido Revolucionario Moderno nació de una crisis desesperada de libertad origina en el Partido Revolucionario Dominicano, tras los conflictos escenificados en el PRD.

