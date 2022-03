(VIDEO) Eugenio Cedeño explica utilizó término “príncipes” para legisladores “por el honor y la dignidad” del cargo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, explicó este jueves que utilizó el término “príncipes” para referirse a los legisladores ya que el cargo que ostentan “representa dignidad, honor, altura y respeto”.

Cedeño criticó que entre los internautas, que lo abuchearon por sus controversiales declaraciones, abunda la literalidad ya que “leen y escuchan de manera literal, y no se detienen a analizar ni tienen la capacidad interpretativa para entender lo que se dice.”

En ese sentido, Cedeño dijo que las prestaciones y privilegios que reciben los legisladores “son irritantes” y no van de la mano con la altura del cargo, por lo que propuso una iniciativa de ley para limitar de dos a un solo vehículo los autos que pueden importar los diputados sin necesidad de pagar impuestos.

Asimismo, el proyecto propuesto por Cedeño busca que el único auto que importen los diputados tenga un tope de costo de US$100,000.00 y establece que, de sobrepasarse esta cantidad, el congresista tendrá que pagar los impuestos que corresponden.

“El hecho de que los diputados puedan traer vehículos de cualquier costo, defrauda al Estado porque los vehículos terminan en manos de terceros”, expuso Cedeño.

Asimismo, el diputado propone que el vehículo que se exonere no salga a las calles si no tiene la placa del legislador y con esto se evita que, según él, los vehículos no circulen son regulación.

“Es en ese sentido que he usado la palabra príncipes, pero los que escuchan de manera literal retuercen eso. En vez de yo estar buscando privilegios, los estoy cortando”, concluyó el congresista.

