(VIDEO) Eugenio Cedeño dice no se opondrá a convención delegados PRM aunque no garantiza legitimidad en elecciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Eugenio Cedeño Areche, diputado por La Romana, argumentó que aunque desde un principio se opuso a la convención de delegados como método para elegir sus dirigentes, reconoce que esta es una práctica legítima que está acorde con los estatutos del Partido Revolucionario Moderno (PRM); por tanto, aseguró que no piensa objetar a la ya tomada decisión por el Comité Nacional del Partido este viernes.

Sin embargo, el diputado por el partido de gobierno dijo aunque este método está conforme a la ley, esta no será una elección legítima, exponiendo que no es lo mismo que un millón ochocientos mil votantes ejerzan el sufragio para elegir un presidente, a que se convoque una asamblea con 1800 militantes, de los cuales su provincia solo cuenta con once.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota y Domingo Jiménez en el programa “Nuevo Diario en la Noche” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Cedeño Areche comentó que pese a las inquietudes que ha despertado la convención de delegados en las bases del partido, no hay nada que pueda dividir el PRM, porque su único propósito es estar unidos.

“A nosotros nos cohesiona la experiencia pasada, en el sentido de que este partido no puede dividirse ni se va dividir, nos cohesiona un gobierno que va caminando muy bien de mano de Luis Abinader y no creo que ya nadie en este momento que tenga la capacidad de dividir el PRM”, indicó.

En tal sentido, indicó a los militantes del partido que aún no han perdido su poder de decisión, argumentando que todavía tienen la posibilidad de hablar con sus dirigentes e influir en los delegados en la toma de decisión.

“Pero hay una novedad: el voto de los delegados no es levantando la mano, es secreto. El voto será secreto, pero no será directo porque es un voto de segunda elección, porque se va a escoger el delegado y este se escoge por el cargo que tienen; todos los legisladores, alcaldes, secretario general del partido y todos los presidentes son delegados”, expresó.

A pesar de que el congresista abogó por el partido, también denunció que dentro de esta organización política se ha puesto en práctica una cultura del “miedo” en la validación de los liderazgos, agregando que que es muy lamentable que jóvenes José Ignacio Paliza y Carolina Mejía no se pusieran de acuerdo con los demás dirigentes para que en la misma forma en que ellos fueron elegidos también sean validados otros miembros de las bases del partido.

“Un partido es un órgano vivo que se vivifica en la medida en que es democrático, participativo y que apoyan los liderazgos y que aquellos que las bases repudian tengan la oportunidad de salir de ellos, pero eso no se va llevar a cabo ahora”, expresó.

