(VIDEO) Estudiantes solicitan apoyo de todos los dominicanos para avanzar en competencia de Samsung

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El equipo de estudiantes del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro que está representando a República Dominicana, en el concurso “Soluciones para el futuro”, de “Samsung”, invita a todos los dominicanos a apoyarlos en esta etapa de la competencia en la que participan con su proyecto “Sistema de firma electrónica”, el cual evitará la tala de más de 600 árboles al año.

En esta categoría del concurso, los jóvenes necesitan que el video de presentación de su proyecto, publicado en el canal de YouTube de “Solve for Tomorrow_la”, alcance el mayor número de vistas y Like (me gusta).

Este es enlace de Youtube https://youtu.be/AlpOQRMhP2o

El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, compite con 8 países de Iberoamérica. Cada país participa con equipos de escuelas públicas de secundaria.

República Dominicana envió 674 propuestas de las cuales, un equipo de jueces internacionales eligió las primeras 10 ofertas, luego la selección se redujo a solo 3 proposiciones, todas del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, hasta que finalmente, luego de otra fase de evaluación, la propuesta “Sistema de Firma Electrónica para la Administración Pública Nacional” a través de la aplicación móvil “CriptoDoc”, resultó elegida.

