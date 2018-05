(VÍDEO) Estudiantes participan en X Muestra Nacional de Educación Artística

El arte continúa descollando en la Revolución Educativa del presidente Danilo Medina. Estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema participaron en la X Muestra Nacional de Educación Artística. Las exposiciones abarcaron dibujo, pintura, fotografía, artesanías, teatro, danza, pantomima, coros, bandas escolares de música y ensambles de flauta. Esta muestra se enmarca dentro de las celebraciones de la Semana Internacional de la Educación Artística, proclamada por la UNESCO. @educacionrdo

