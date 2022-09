(VIDEO) Estudiante denuncia universidad le tumbó varias asignaturas y no le notificó hasta estar en término

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Entre llantos, una estudiante de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal (UFHEC), recinto Baní, denunció que le fueron tumbadas varias asignaturas y no le notificaron, por lo que se enteró ya cuando asumía que estaba terminando el pensum.

Se trata de Soribel Adames, quien explicó que cursa la carrera de Orientación en la referida universidad y aseguró que va acorde a su pensum, por lo que pide la intervención de alguna autoridad competente, para que interceda y le sea resuelta esa situación.

“Sucede que aquí para la universidad hay ley, pero para los estudiantes no. Yo, según ellos violé un prerrequisito en el año 2021, en el prime período, y hasta ahora no se me hubiese informado (…) después de haber cursado no sé cuántas materias cuatrimestrales (…) esto es un abuso, esto es un abuso que se está cometiendo con los estudiantes de esta universidad, esos no tiene perdón de Dios”, exclamó Adames.

“Yo espero que alguna autoridad competente me ayude a resolver mi caso, créanme que estoy muy indignada, cuando hay un pago pendiente ellos sí informan en la plataforma de inmediato, pero para informarle de que están teniendo alguna falta esperan que el estudiante esté avanzado para darle el golpe final”, agregó.

Asimismo, expresó estar a espera de que alguna ley la ampare a ella y a estudiantes que estén pasando la misma situación.

