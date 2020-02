VIDEO: Estudiante denuncia acoso por parte profesor UASD SFM; le quería dar examen fuera del centro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Una estudiante de esta ciudad denunció que fue víctima de acoso por parte de un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Francisco de Macorís.

En un video publicado por el diario francomacorisanos.com, la estudiante, quien pidió mantener su identidad en anonimato, expresó que el maestro Joaquín Peña Agramonte, quien imparte varias asignaturas de matemáticas, le publicó una nota que no se merecía con la finalidad de chantajearla.

“Yo vi mi publicación, que fue un 58, yo sabía que iba a ir bien porque estaba recibiendo tutoría con otro profesor porque ya que casi él (Peña Agramonte) no daba clase era un poco complicado entender el material que daba”, indicó.

Agregó que a medida que llamaba al profesor éste le decía que le daría el examen en una fecha que le ponía, pero que nunca lo hacía.

“Cuando yo lo llamaba me decía que se le había complicado y quería verme en otro lugar que no fuera la universidad, un lugar adecuado para darme el examen”, narró la joven estudiante.

Argumentó que tras su insistencia el catedrático decidió darle el examen en el cual, según el propio educador sacó un 84, pero que nunca le corrigió su nota.

“Yo le decía que cuándo me la iba arreglar y él me respondía, tú sabes que este no es el lugar adecuado para nosotros hablar de eso”, indicó la denunciante antes de revelar que ya se había dado cuenta de que el hombre la estaba insinuando cada vez que hablaban por teléfonos.

Expresó que llevó la grabación a la dirección del centro pero que no tuvo respuesta de nada.

La joven dijo que desea que se haga justicia en este caso, pero solamente por ella, “sino por las demás personas que quizás han caído en su ruedo”.

Dijo estar consciente de que otras jóvenes pueden repetir su historia, porque Agramonte Peña tiene la ventaja de “ser prácticamente la única persona que la da (la materia), porque conmigo estaban estudiando personas de Santiago, de Nagua y es difícil el que le pase a él”.

“Entonces él se aprovecha de eso para chantajear a uno como joven”, añade la joven, quien afirmó que no es la primera vez que el maestro se ve envuelto en una denuncia de esta naturaleza.

Dijo esperar que las autoridades de dicho centro educativo tomen las medidas de lugar para que esta situación no vuelva a repetirse, “porque le frustran las ilusiones a uno de continuar estudiando”.

