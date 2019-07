(VIDEO) Estudiante con autismo es ovacionado en silencio durante graduación de secundaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Un estudiante diagnosticado con trastorno del Espectro Autista (TEA) se graduó de la secundaria y recibió una ovación en total silencio de parte de sus compañeros, en un hecho ocurrido en el instituto Carmel de la comunidad de Putnan County, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York.

Jack Higgins, quien padece de una forma severa de autismo, se graduó de la secundaria y recibió una emotiva ovación de parte de sus compañeros, quienes no realizaron ningún tipo de ruido durante su ingreso al salón para recibir su diploma.

La administración del instituto Carmel solicitó a los compañeros de clases que no realizaran ruido alguno, con tal de no alterar al joven quien no telera estar rodeado de fuertes sonidos a su alrededor, lo cual fue aceptado por los estudiantes.

El pedido llegó de parte de los padres Pat y Barbara Higgins, quienes hablaron con el director, ya que su hijo no podía durar mucho tiempo sentado debido a su condición.

En un video que se ha viralizado en las redes puede verse a Higgins desfilar junto a sus padres hacia el escenario, y en el trayecto lleva los oídos cubiertos con sus manos en caso de que pueda escuchar algún tipo de ruido.

Los compañeros del salón permanecieron en absoluto silencio, para luego ponerse de pie en señal de ovación al joven estudiante de condición especial.

El director del instituto, Lou Riolo, comentó que en sus 31 años de carrera administrativa este gesto es lo más grande e increíble que haya podido ver.

“He tenido la suerte de ver algunas cosas realmente notables en mis 31 años de carrera, pero esto tiene que ser lo más increíble. Los estudiantes estuvieron a la altura de la ocasión, pero también lo estuvo Jack, está muy limitado verbalmente, y fue abrumador para él estar delante de una gran multitud esperando que hubiera mucho ruido. Fue muy valiente por dar ese paseo hasta el escenario, que debió parecerle una eternidad, y lo hizo con gracia, clase y fuerza”, añadió el director.

Anuncios

Relacionado