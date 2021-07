(VIDEO) Estratega publicitario asegura medios tradicionales tienen preponderancia ante digitales 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El estratega publicitario Rodolfo Borel expresó que la mayor parte del presupuesto publicitario de las compañías digitales más grandes del mundo se encuentra invertido en los medios tradicionales como la televisión y no en el mundo digital, resaltando que las personas utilizan las redes sociales por entretenimiento y no para ver publicidad.

Borel, manifestó que “la gente busca estas redes por entretenimiento, no por marcas, ellos quieren buscar algo que les haga reír o conectar con sus amigos, no ver un comercial que te esté hablando de una tarjeta, eso no le interesa a nadie. Ya se están creando ad blockers, tú tomas mi celular y yo no veo anuncios, yo tengo ad blockers”, manifestó.

Asimismo, emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y José Díaz, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que las redes sociales son un canal adicional desde donde las marcas pueden crear conexiones con los clientes que pueden ser emocionales o de facilitamiento para adquirir bienes a través del comercio electrónico.

“Lo que tenemos que tener claro es que si vamos hacer publicidad en digital tiene que ser algo que no parezca publicidad, tiene que ser entretenimiento”, puntualizó.

Asimismo, señaló que la pandemia ha hecho que las personas vuelvan a consumir televisión por el encierro y esto, según dijo, ha hecho que en publicidad se tenga que buscar ideas más originales para entretener, y al mismo tiempo, ser más solidarios con la gente.

“Las marcas tienen que buscar una manera de buscar una empatía con las situaciones que están viviendo. Las marcas grandes del mundo han tratado de buscar nuevas formas de conectar emocionalmente con sus públicos”, manifestó.

Asimismo, mencionó que muchas marcas han caído en el error de caer en la monotonía, al crear contenidos similares a sus competidores, resaltando que dentro de la publicidad es importante buscar una personalidad propia para separarse del resto.

“Yo creo que hoy en las marcas sí tienen que aprender a ver cómo pueden crear una personalidad de marca y lo único que las va a salvar es la buena creatividad, no estar copiando lo que está haciendo la categoría en la que ellos están”, consideró.

