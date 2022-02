(VIDEO) Estos son los países donde no está permitido que los hombres practiquen sexo oral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y creadora del blog “En Crudo Magazine”, Ana Luisa Arias, reveló que a través de una investigación realizada para la segunda parte de su podcast sobre los mitos que existen en torno a la felación, se encontró con el curioso dato de que en los países como Jamaica, Islas Vírgenes y Las Bahamas, el sexo oral es algo que los hombres no practican a sus parejas, porque culturalmente no está permitido.

“Ellos si reciben, pero no lo practican, porque culturalmente los hombres no le hacen sexo oral a su pareja, en la India es un asunto religioso, no tengo claro si el cristianismo, pero si tengo entendido que también hay religiones que lo prohíben”, declaró.

Arias fue entrevistada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:59).

La profesional de la comunicación sostuvo que su interés en este tema surgió, al percatarse de las diferentes creencias erróneas que a pesar de la modernidad las personas siguen conservando, debido a esto puntualizó que se ha dedicado a investigar para explicar con base científica los mitos y las preguntas que rodean el sexo.

“Hay muchos mitos, mi abuela me decía que si yo me tragaba el semen se me quedaría en el estómago de por vida, este es uno de los más comunes, te decían que el semen no se digiere. Yo sé que hay muchas mujeres con 30 y 40 años que creen que eso es verdad”, externó.

Sin embargo, la dominicana radicada en la ciudad de New York, agregó que a pesar de los mitos la mayoría de las mujeres afirmaron por medio de una encuesta, que su primera experiencia sexual fue teniendo sexo oral y no con penetración, debido a que todas coincidían en que tenían miedo de quedar embarazadas.

“Realicé una encuesta en mis redes sociales y una de la primeras preguntas fue si tu primera experiencia sexual fue de penetración o sexo oral, la mayoría de las mujeres dijeron sexo oral. En las mujeres, cuando somos más jóvenes, lo hacemos generalmente por el miedo al embarazo”, narró.

Además comunicó que a muchas les agrada el poder psicológico que brinda ver a sus parejas recibir el placer que ellas les pueden brindar por medio del sexo oral, no obstante, hay otra parte de las féminas a las que no les interesa dar este tipo de placeres, simplemente porque al momento de hacerlo ellas no tienen un orgasmo.

Relacionado