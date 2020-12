(VIDEO) Esto fue lo que dijo El Alfa sobre El Mayor, Rochy RD, Tempo, Crazy Design y Tekashi

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El popular artista urbano El Alfa “El Jefe” cedió una entrevista para el espacio Alofoke Radio Show, donde conversó con su conductor, Santiago Matías, sobre sus colegas, con los cuales anteriormente ha existido una especie de “roce”.

En el audiovisual de 58 minutos, el artista quien el pasado viernes celebró su cumpleaños con el galardón de “Mejor artista revelación” en la quinta edición de los Premios Heat y con el lanzamiento de la remezcla de su éxito “Singapur”, dialogó sobre Rocky RD, Crazy Desing, Tempo, Tekashi 69 y el dembowsero El Mayor, quienes fanáticos del género urbano dominicano han definido como el “némesis” del artista.

En ese sentido, sobre una posible colaboración con Emmanuel Reyes, nombre de pila de El Mayor, unión que los seguidores de ambos han estado esperando por un largo tiempo, El Alfa aseguró que en su momento sucederá, “cuando así lo Dios lo decida”.

“El tema con el Mayor se va dar, pero en el tiempo de Dios, que es perfecto. Hay que hablar con Dios… pero pueden estar seguro que eso va a pasar en el momento que Dios quiera”, comunicó el artista al ser cuestionado al respecto.

De Rochy RD, quien le ha “tirado” a El Alfa en algunos de sus sencillos musicales y en publicaciones en Instagram, el artista comentó que no le va responder a él ni a nadie del movimiento urbano. Además, añadió que el trabajo que está haciendo Rochy lo ayuda a él a mantener el género.

“Yo hace seis meses estaba dando rodilla por él. Rochy me está ayudando a mí a mantener un género y ustedes lo ven como que me están tumbando a mí y no es así, lo que pasa es que él está haciendo las cosas bien hecha. Él me está tirando, pero yo no lo hago, yo le deseo buena vibra, suerte, que siga logrando y teniendo éxito porque muchos chamaquitos se han pegado por él, pero el tiempo va decir quien es quien”, expresó.

Asimimo, “El Jefe” conversó con Santiago Matías, sobre el veterano artista puertorriqueño Tempo, quien hace algunos meses dedicó en sus canciones algunas “barras” para El Alfa, quien respondió acerca de si en algún momento pensó en contestarle con una tiradera al rapero boricua, a lo que declaró que lo respeta mucho y que nunca le respondería.

“Yo a Tempo le tengo mucho respeto, mucho cariño… yo no tengo nada que agregarle a lo que él haya dicho de mí. Esto es un caso que yo lo manejo con pinzas. Yo no tengo ningún tipo de maldad ni rencor para nadie, a Tempo lo tengo como un maestro, lo respeto mucho y yo sería incapaz de faltarle el respeto. Si le falto el respeto fue porque nunca lo respeté”, acotó.

El Alfa también aprovechó el momento para abordar sobre el artista Crazy Desing, quien la semana pasada anunció su retiro de la música y los medios de compunción, y con quien el intérprete de “Suave” tuvo algunos impases en el pasado.

“Yo me rio y me curo de todo, pero yo no me alegro del mal del otro, esa no es mi forma de ser. A mí lo que me gustaría es que él logre su sueño porque es un fajador del movimiento. Yo lo único que quiero es que todos los artistas perduren en la música. A veces, con el Instagram uno coge unas emociones, pero así mismo como tu te pega gracias a las redes sociales, tú puedes desbaratar tu carrera, por eso a mí me gustaría que antes de cualquier artista hacer una publicación, que lo piense bien. A mí no me gustaría que él se retire”, comentó.

Sobre Tekashi, el controversial artista mexicano con quien recientemente tuvo un roce, El Alfa comentó que ni quiera pensó en responderle y que tomó la situación bastante relajado, y la definió como “rico”.

“Eso fue lo mejor que pasó, yo enseñarlo, que se caiga y que no se de. Yo iba coger un prende terrible. Me llamaron personas que les tengo cariño y respeto de Puerto Rico, y me dijeron que me aman y que me adoran, y que no lo hiciera. También me llamó un dominicano al cual le tengo respeto”, reveló finalmente.