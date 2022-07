(VIDEO) Estiman Editrudis Beltrán llevará grandes cambios a la UASD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Francisco Ferreras consideró que la practicidad del recién juramentado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, llevará grandes cambios que favorecerán e impulsarán el desarrollo dentro y fuera de la casa de estudios.

Manifestó que a la Universidad le hacía falta un hombre como Beltrán, caracterizado por poner en ejecución los planes en vez de exponerlos; y esos atributos combinados con la sinergia existente con el gobierno en la actualidad, hacen que este sea el mejor momento “que ha vivido la UASD en los últimos cien años”.

“Yo particularmente pienso que con Editrudis Beltrán se van a lograr grandes avances en la UASD, porque él tiene algo, y es que no es muy teórico, es un hombre práctico y creo que a la UASD le hacía falta eso, a la UASD le hacía falta menos teoría y más práctica, a la UASD le hacía falta gerencia”, expresó.

En el programa “Export On TV”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ferreras precisó que, a pesar del peso que tiene la UASD en agua internacionales, todos estos años la UASD ha “estado aletargada”.

“La Primara de América no puede estar tan trazada, no es que no se han hecho cosas, sí, pero se ha podido hacer más, creo que se ha podido hacer más en la UASD; por eso, pienso que la UASD necesitaba un gerente creo que ahora lo tiene, por eso decimos que este es el mejor momento de la UASD”, emitió.

En ese sentido, enfatizó que con esta nueva gerencia la Universidad Autónoma de Santo Domingo se podría posicionar dentro de los rankings internacionales.

“Debemos llevar la UASD a ranking internacionales como está la universidad de Palermo, la de Sao Paulo, como está el Tecnológico Monterrey, como está la Universidad de Chile; es decir, nosotros debemos llevar la UASD a ranking internacionales, porque la UASD tiene todas las condiciones para lograrlo”, comentó.

