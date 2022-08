(VIDEO) Este gobierno ha otorgado más de 24 mil títulos a parceleros de la Reforma Agraria

Comparte esta noticia

El IAD cuenta con 10 millones 778 mil tareas distribuidas en el país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, manifestó este martes que esta entidad ha venido realizando un gran trabajo durante los dos años de Gobierno del presidente Luis Abinader y ha entregado más de 24,457 títulos de los cuales, 14,400 han sido otorgado durante su gestión.

“Esa es una de las tareas que el presidente más disfruta, según él mismo ha dicho, porque es una parte donde tú les estás devolviendo la seguridad jurídica a esos beneficiarios, que ya con ese título tienen la posibilidad de poder acceder a un crédito en la banca y la seguridad que le da a la persona cuando se le entrega un título realmente para ello es algo extraordinario”, manifestó.

García fue entrevistado por los periodistas Rafael Zapata y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, previo a sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista).

Destacó que el IAD, desde su fundación hace 60 años, cumplidos el pasado abril, tiene alrededor de 10 millones 778 mil tareas de tierras distribuidas a nivel general, de las cuales 5.1 millones son de terreno agrícola, 1.9 de ganadería y 3.8 millones agroforestal.

Indicó además que hace una semana estuvieron firmando el traspaso de 2,000 contratos para pasar en los próximos días a hacer la entrega de títulos en el sector de Los Guaricanos en Santo Domingo Norte, asimismo, dijo que en Los Alcarrizos se espera titular cerca de 4,000 personas.

El funcionario detalló que para la entrega de títulos se determina primero la procedencia de la persona que tiene una determinada propiedad y qué serían lo que realmente le corresponde.

“Se manda un equipo técnico a cada una de esas comunidades para hacer esos levantamientos y luego de que se hace ya toda esa labor, se preparan todos los contratos, nos toca a nosotros como Instituto Agrario lo que es la parte también del contrato de firma, cada contrato lleva cada cuatro firmas”, agregó.

Captación de tierra

Detalló que otro de los programas que vienen desarrollando es el que se refiere a la captación de tierra en manos de particulares, donde aseguró que, en la mayoría de casos, logran que los terrenos sean devueltos de manera amigable.

“En esta gestión se ha recuperado alrededor de unas 107 mil tareas de tierra y ya se han comenzado a distribuir. Por ejemplo, nosotros hemos distribuido aproximadamente unos 2,051títulos de manera provisional en unas 43,151 tareas de esas tierras que se han ido captando y que benefician a 7,178 familias”, resaltó.

Además de los saneamientos que vienen realizando, García manifestó que cuentan con 614 asentamientos a nivel nacional, muchos de los cuales estaban “abandonados” y para su recuperación han tenido que realizar distintos trabajos como es la rehabilitación de sistemas de riegos y caminos interparcelarios con una inversión de 58 millones 419 mil pesos.

“Hay otros proyectos que ya se están licitando ahora mismo con un valor de 49 millones 997 mil pesos, como son los reservorios de agua, algunas electrobombas, montarles también algunos sistemas de riego en algunos de esos asentamientos, y la verdad que ese trabajo que se viene realizando para nosotros es importante”, manifestó.

Ataque cibernético

Durante su visita al medio, García comentó que el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), dependencia del Ministerio de la Presidencia de la República, confirmó este mes que las estructuras tecnológicas del IAD fueron afectadas por un ataque cibernético en el que se vieron comprometidos algunos servicios y recursos de información de la institución.

Indicó que los perpetradores del ciberataque piden una recompensa para no publicar la información institucional al público, no obstante, “como buena práctica para reducir el interés y la motivación de los atacantes a este tipo de acción, el Estado Dominicano no contempla el pago de recompensas como política”.

Asimismo, dijo que el CNCS avanza en los esfuerzos para restablecer su servicios afectados y en el fortalecimiento de todos los controles de seguridad de la información, a fin de reducir el impacto del hecho lo antes posible.

Durante su visita al periódico el director del IAD se hizo acompañar de Isidro Ramírez, encargado de titulación; Manuel Mateo, encargado de capacitación de tierras; Frank Núñez, encargado de comunicaciones; Elía Peña, encargada de ingeniería; Omar Gratereaux, encargado de distribución de tierras; Francisco Guillermo García, director general del IAD, Leo Colón, encargado de Producción y José Cedeño, subdirector general de la entidad.

