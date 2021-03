(VIDEO) “Están encubriendo a verdaderos asesinos de Yuniol Ramírez”, dice abogado de la familia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ramón Ramírez, abogado de la familia del profesor Yuniol Ramírez, deploró este viernes que el caso se haya “convertido en un tollo”, ya que, a su juicio, “los verdaderos asesinos” del catedrático, presuntamente, han sido encubiertos.

“Hace más de un mes que a Argenis Contreras lo interrogaron y hasta ahora no conocemos el interrogatorio, no ha reformulado la acusación, no ha hecho arresto, no han hecho nada”, denunció Ramírez, hermano del fenecido profesor.

“Eso nos dice a nosotros que este supuesto nuevo Ministerio Público van a dejar ese tollo que hicieron Rosalba Ramos y Olga Diná igualito para proteger a sus compañeros del partido, porque todos los que están ahí son del PLD”, indicó.

“Le hacemos un llamado a Miriam Germán que haga lo que tenga que hacer, que no se deje llevar de quienes llevan este caso, que esos fiscales están comprometidos con el PLD”, agregó.

Asimismo, coincidió con el abogado Plutarco Jáquez, al indicar que Contreras mencionó a varios políticos y funcionarios, sin embargo, dice desconocer la identidad de los mencionados, puesto que no tienen en su poder el interrogatorio.

La magistrada Kenya Romero será quien presida la audiencia preliminar de Argenis Contreras, quien llegó al país a principios de febrero, tras ser extraditado desde Estados Unidos por el caso.