(VIDEO) Establecen la diferencia entre “prostitución y chapeo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diseñador internacional de moda, Dominick Liriano, manifestó que a diferencia de la prostitución, que es un servicio por el que las personas pagan, el “chapeo” es la obtención de beneficio económico sin entregar nada a cambio.

“Cuando una persona viene con la idea que se va a costar y va a tener sexo con la que él le está mandando el dinerito y cuando llega resulta que la tipa no está para él. Cuando ya eso pasa que tú le saca el dinerito y no haces nada, eso sí es considerado chapeo, pero cuando tú te acuestas con la persona tu no está chapeando a nadie tú te estás prostituyendo”, expresó.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Liriano se declaró como un hombre que le gusta trabajar, por lo que indicó que no favorece el chapeo y más bien prefiere fortalecer su economía con su propio trabajo.

“Me gusta que lo que yo me gane sea con el sudor de mi frente y nunca he necesitado nada de nadie, yo sí pido, pero para ayudar a otras personas, yo tengo demasiados proyectos, mientras yo pueda trabajar yo trabajo por lo mío, no tengo necesidad de suplicar o mendigar un peso y después tener que acostarme con una persona que yo no quiero, ¡jamás!”, sostuvo.

Declaró se niega a someterse a estos métodos, porque el mantenido no es independiente y debe hacer lo que otro desea, por eso puntualizó que no se ha asociado con ningún inversionista que acelere su proceso, porque no les gusta que le digan que debe hacer, por eso prefiere agotar los procesos despacio.

“Cada diseñador tiene sus ideas y su musa, cuando tu trabajas con un inversionista, quizás el inversionista te quiera desviar por otro lado y a mí no me gusta eso, yo acepto críticas constructivas, porque nadie es perfecto, pero que una persona me diga como yo tengo que poner una idea es un diseño, “¡eso jamás!”, externó.

El artista de la moda, declaró que no se considera una persona controversial y que prefiere mantenerse bajo perfil realizando el trabajo que le gusta y que el público decida si él es merecedor de su atención en las redes sociales.

“Prefiero quedarme con 100 seguidores, porque siempre lo he dicho, yo no vivo de las redes sociales, a mí estás no me mantienen, yo vivo de mi trabajo, que yo tenga 100 como 1000 seguidores, para mí todo es lo mismo, si me escriben todos yo le contesto a todos, porque creo que es una falta de respeto que cuando tu subes de nivel empezar a creerte la gran coca cola del desierto”, declaró.

Asimismo, explicó que la moda es un riesgo constante; por tanto, los artistas deben estar siempre preparados para las adversidades que se pueden presentar en un desfile de modas.

