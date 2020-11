(VIDEO) Esta es la razón por la que Yelidá Mejía rechazó una propuesta de Santiago Matías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comentarista de espectáculos Yelidá Mejía reveló que rechazó hace un mes una propuesta del empresario artístico y medios alternativos Santiago Matías (Alofoke) para entrar al controversial espacio “Sin Filtro Radio Show” que se transmite de lunes a viernes por KQ94.

Mejía, quien habló con Luinny Corporán en una entrevista muy honesta, explicó que “Yo recibí una propuesta de un programa de radio muy pegao, muy pegao, que lo dan en la tarde para entrar. Pero yo soy una persona muy leal, pienso mucho las cosas. No me gusta inventar, y ahí me siento seguro (los Dueños del Circo) ya después de ahí me voy a otra plataforma que me ofrezca la misma seguridad. Entonces, no me fui”, asintió la presentadora de televisión.

Otros de los temas que tocó Yelidá es que también rechazó una propuesta en la estación radial La Mega New York para formar parte del espacio “El Jukeo”, pero debido a que no trabajaría nunca con Frederick Martínez “El Pachá” no lo aceptó.

“En una oportunidad iba a trabajar con el Pachá en la Mega, pero tu sabes que es insoportable e insostenible trabajar con ese personaje. Es una tortura”, relató en la conversación con el “Rey de las tardes” que se puede disfrutar en su canal de YouTube: Luinny Corporán.

La comunicadora afirmó que tuvo una pausa en los medios de comunicación hace siete años porque se casó en la ciudad de New York donde permaneció cinco años casada.

En la actualidad, Yelidá Mejía, quien ha protagonizado varias controversias en el espectáculo dominicano, es de las integrantes del espacio “Los Dueños del Circo”.