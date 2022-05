(VIDEO) Esposa de Richard Báez: “Director de Dicrim en Santiago solo muestra lo que le conviene”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- María Durán, esposa del fallecido Richard Báez (El Peluquero), solicitó al encargado en Santiago de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), capitán Manolo Aquino, mostrar el video completo del suceso ocurrido en el destacamento de Santiago Oeste, cuando aún el occiso permanecía con vida.

Durán expresó que al momento de la grabación su esposo ya había sido golpeado, amenazado y sometido a presión psicológica por las autoridades del destacamento quienes actuaron bajo el mandato del capitán.

“Aquino solo está mostrando lo que a él le conviene, el video no está entero, pongan la parte donde Richard dice que le dieron golpe y la parte que Richard dice que le quitaron los 30,000 pesos y que fue un blanquito”, dijo.

La joven embarazada aclaró que el dinero no le devolverá a su familiar y que el capitán lo utilizó como estrategia para desviar el caso de homicidio.

“Aquí no estamos hablando de dinero, porque él cree que se va a limpiar diciendo y poniendo ese video. Aquí estamos hablando de la muerte de Richard, no estamos hablando de ningún dinero, el dinero no nos va a devolver a Richard”, insistió.

La mujer narró que el hoy occiso le solicitó permanecer a su lado debido a que tenía dolor tanto en el cuello como en el costado, pero luego los agentes le pidieron retirarse.

Explicó que su pareja le informó que le había entregado la suma de 30,000 pesos a un uniformado delante de Manolo y que él sabía quién era.

Sostuvo también que al acercarse al capitán, le preguntó a quién Báez le había entregado el efectivo delante de su presencia, y subrayó que en ese momento el jefe alzó la voz y se molestó amenazando con mandar a golpear al peluquero.

“Me dijo, primeramente, le voy a decir algo, ese muchacho me ha cogido en su boca y lo voy a mandar a que lo saquen de la cerda para que le den golpe. Inmediatamente él dice eso, yo le dije, a pues es verdad que usted se robó el dinero y me dijo, ‘mejor cállate’”, puntualizó.

Continuó diciendo que minutos más tarde sacaron a la víctima del cuarto y lo trasladaron a otro lugar para masacrarlo.

“Sacan a Richard de la cerda y se lo llevan para el cuartico a darle golpe y fue Aquino que mandó a que lo sacaran”, apuntó.

Resaltó que el jefe del destacamento nunca permitió durante la grabación que el agredido se expresara y que hay una parte en video donde aparecen todos los oficiales, muy diferente a la publicación de las noticias donde solo se observan tres agentes.

Aseguró que “lo masacraron a golpe y no fue en ninguna carcelita y tampoco fue en la base, fue en el cuartel y en el video se pueden dar cuenta como Richard está nervioso, porque le tienen miedo y la sangre también y los golpes que tiene”.

Indicó que es cierto que dijo “suelta eso del dinero”, porque se percató de la presión psicológica que había recibido y para evitar que continuaran maltratándolo reconoció que se había equivocado.

“Por eso yo le dije ‘fui yo la que me equivoqué’, para que no me le siguieran dando golpe”, mantuvo.

Concluyó pidiendo justicia y 30 años de prisión para cada uno de los implicados en la muerte del joven.

