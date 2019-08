VIDEO: Esposa de Dotel dice que no existía ninguna relación entre el expelotero y “El Abusador”

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La esposa del expelotero Octavio Dotel defendió la fortuna obtenida por su pareja y negó que este tenga ninguna relación, tanto personal como de negocios, con César Emilio Peralta (El Abusador), como ha dicho la Procuraduría General de la República. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do