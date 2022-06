(VIDEO) Esperan devolución del seguro de vejez motive reformar otros aspectos de la seguridad social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El periodista Enrique Mota consideró que la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que autoriza la devolución de unos 7 mil millones de pesos a trabajadores que, por la edad a la que ingresaron en el sistema no calificaban para recibir una pensión, va en consonancia con el reclamo de muchas personas en la República Dominicana.

En ese sentido, agregó que la seguridad social es solo un aspecto de los tantos que merecen ser reformados en el país; por tanto, indicó que su deseo es que esta iniciativa motive una serie de proyectos que corrijan los problemas más urgentes para los dominicanos entorno a la seguridad social.

“Ojalá esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad sea el inicio de una serie de modificaciones e iniciativas que vayan a corregir muchos de los problemas más acuciantes que está padeciendo el pueblo en ese sentido. Vamos a mirarlo con un nivel de optimismo, hay que reconocerle el esfuerzo al Gobierno en ese sentido”, expresó.

Junto a Liliam Mateo, Domingo Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mota sugirió una modificación a la Ley de Seguridad Social, argumentando que esta resolución involucra los fondos de pensiones de un determinado grupo de ciudadanos.

“El asunto de las ARS para mí es más grave que lo que se ha expuesto de las AFP, porque aquí el pueblo cada día recibe servicios médicos más deficientes”, puntualizó.

Entorno a eso, el profesional de la comunicación explicó que, no es solamente es el costo de algunos medicamentos o el hecho de que la mayoría no son cubiertos por la aseguradoras, sino que a veces el paciente se ve en la obligación de comprar más de lo que le es indicado, porque las farmacias no detallan los fármacos.

“Yo creo que eso requiere de una intervención inmediata del Gobierno dominicano, porque como usted pretende que un pueblo tenga salud cuando cada día se le dificulta es acceso a los servicios médicos y a los medicamentos”, emitió.

