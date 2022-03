(VIDEO) Espera PRM rectifique hoy decisiones “ponen en riesgo” participación de las bases del partido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fausto Herrera, presidente del Frente Barrial y Comunitario del Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideró que la razón fundamental por la que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la actualidad no llega a un 5% en la estima pública es, porque le cerró los caminos a la democracia, debido a que sus dirigentes creyeron que eran dueños y podían repartirse todas las posiciones dentro de la organización.

En tal sentido, manifestó que con el objetivo de evitar que este tipo de acciones se repitan dentro del PRM, realizó un llamado para que los altos dirigentes de esta organización para que acoja las observaciones realizadas por los Frentes Sectoriales dentro de la misma, apelando a que el partido debe ser cónsono con la ideología que profesa, el socialismo democrático.

“El PRM tiene la oportunidad de revisar el rumbo torcido que lleva, en cuanto a los nuevos estatutos de la organización, porque el derecho de elegir y ser elegido no puede ser vulnerado, porque la Constitución no lo permite. En ese caso, el partido se expone a que el Tribunal Constitucional tome las decisiones que restablezcan el orden institucional”, argumentó.

En una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota, Liliam Mateo y Dalí Romero en el programa “El Nuevo Diario en la Noche” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Herrera puntualizó que el PRM se comprometió a que “inmediatamente” pasaran las elecciones iba a convocar el congreso del partido, para definir la línea ideológica, política y organizativa.

Sin embargo, denunció que no se incumplió con ese mandato, porque el mismo no fue realizado. En tal sentido, agregó que la reunión convocada para hoy (viernes 18) con el Comité Nacional, es el momento adecuado para corregir lo planteado, adoptando una línea de integración y participación a los organismos territoriales y sociales.

(Ver declaraciones a partir del minuto 32:42).

Sostuvo que “en la reforma propuesta por el compañero Eddy Olivares, surgió la idea negativa de en lugar de ampliar la participación de los frente sectoriales, se planteó la supresión de la Comisión Política y transferirlo a los 60 dirigentes que forman la dirección ejecutiva lo que constituye una élite directiva”.

Propuesta que Herrera consideró como un retroceso democrático, asegurando que a los representantes de estos órganos les corresponde ser parte de la toma decisiones, porque ellos también forman parte de los fundadores del PRM.

Por tanto, indicó que es una iniciativa que rechazan los Frentes Sectoriales, porque transgrede sus derechos adquiridos y que constitucionalmente están consagrados.

“En consecuencia, hemos agotado el proceso interno de reparación de esa decisión incorrecta y por ello esperamos que en la reunión, este es el momento de hacer las rectificaciones que se le han señalado a las decisiones que violan derechos de militantes y de dirigentes consagrados”, destacó.

Expresó que de no acogerse a estas correcciones, los diferentes frentes podrán apelar mediante el diálogo y en caso de que esto no funcione contemplarían pasar a los órganos judiciales, con el fin de que se garanticen sus derechos de manera integral.

Tras manifestar que si a los dirigentes activos no se les responde la correspondencia, ni las llamadas, quiere decir que dentro del PRM se están cerrando los derechos democráticos, mismo que según dijo, no solo se limitan al voto, sino a expresar su aceptación o no en determinado tipo de temas.

De igual forma, calificó como una “torpeza completa” por parte del partido excluir la masa que lo llevó al poder, debido a que con esa base es que se gana, es que se hace una buena gestión, además de ser el sostén del Gobierno.

Relacionado