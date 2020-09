(VIDEO) Especialista sostiene codependencia es un estado emocional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La especialista en modificación conductual Consuelo García definió la codependencia como un estado emocional que se caracteriza por actitudes y formas de ser que desarrolla una persona debido a carencias de relación con su ambiente.

“Una persona codependiente refleja lo que lleva dentro en el trato con las personas”, subrayó García.

La también terapista de pareja emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual produce y conduce, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Asimismo, sostuvo que la codependencia forma parte de la dependencia emocional, diferenciándose de ella por relaciones disfuncionales en las que se presenta la protección hacia la otra persona.

“Es donde yo descuido mi ser por cuidar el ser de esa otra persona. La codependencia es muy sufrida en personas que vienen de una familia disfuncional”, indicó.

De su parte, Alberto Adames, quien es psicólogo clínico, sostuvo que la codependencia tiene una particularidad y es que las personas que la padecen poseen patrones de conducta que son semejantes a alguien adicto a una sustancia dañina.

“La persona siempre va a necesitar de eso para sentirse bien, es como si yo le delegara toda la responsabilidad de mi bienestar a otra persona”, aseveró Adames.

En ese orden, el psicólogo indicó que en los casos de codependencia, en su mayoría, las personas tiene problemas de estima, no se valoran, no asumen responsabilidades y no tienen capacidad de reconocer y solucionar problemas.