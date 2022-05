(VIDEO) Especialista Sandy Saviñón afirma videos de Ágora Mall fueron editados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El especialista en comunicación digital y política, Sandy Saviñón, consideró que los videos facilitados por Ágora Mall donde se muestra al fallecido David De los Santos están editados, por lo que afirmó que podría haber una intención por parte de las autoridades de hacer creer que el joven se golpeó a sí mismo y que no fue agredido por los policías.

David de los Santos tenía 24 años de edad y el pasado miércoles fue a la plaza comercial Ágora Mall, donde según las informaciones tuvo un altercado con una señora por lo que fue detenido por miembros de la Policía Nacional y posteriormente llevado al destacamento del ensanche Naco desde donde lo trasladaron golpeado al Hospital Francisco Moscoso Puello y luego al Darío Contreras.

“Los videos que la Policía ha emitido y que se han hecho públicos son de Ágora, pero los videos están editados y no presentan todo el proceso desde el origen del problema con la señora hasta cuando a él lo apresaron, simplemente lo muestran en una habitación donde el golpea un objeto, es algo intencionado mostrar al joven violento y con problemas para fortalecer la tesis de ellos de que él se golpeó él mismo”, manifestó.

Saviñón fue entrevistado por la comunicadores Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, donde sostuvo que la Policía Nacional ha cometido errores graves en términos generales de la comunicación.

(Ver entrevista a partir del minuto 05:13).

El experto en redes sociales consideró que todo el sistema de seguridad de la ciudad, de las plazas comerciales y de los espacios públicos debería ser fiscalizado por las autoridades como el Sistema Nacional de Emergencia 911.

También declaró que la Policía no ha sido efectiva y no ha tenido una comunicación asertiva porque ha permitido un espacio para que las personas difundan videos durante el proceso de investigación del cual ellos no han dado ninguna declaración al respecto.

