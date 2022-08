(VIDEO) Especialista pide al Gobierno llevar a cabo plan de concientización sobre salud mental y violencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en defensa y seguridad nacional Yineuri Díaz condenó este lunes los casos de violencia suscitados en el territorio nacional este fin de semana y consideró que la situación en ese aspecto y en materia de salud mental en República Dominicana es “alarmante”, por lo que pidió al Gobierno central llevar a cabo un plan de concientización en esos sentidos.

“Es una realidad a nivel mundial que después de la pandemia se ha suscitado una situación de violencia y salud mental en todos, y el Gobierno consciente de esto, porque no es que no lo sabe, no está haciendo planes para tratar esta situación que estamos viviendo. Miren por ejemplo este caso del comunicador Manuel Duncan, muy lamentable”, manifestó.

Díaz emitió sus comentarios junto al comunicador Daniel Guillén, en el programa “Alternativa”, que se transmite a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que el caso del animador Manuel Duncan, quien fue muerto a causa de varios impactos de bala acertados por el expresidente de la Dirección Nacional de Drogas, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, deja dos familias en una situación muy difícil y debe llevar a reflexión.

“Lo que llegó a analizar es que mentalmente ninguno de los dos estaba en su sano juicio, y también me llega a la reflexión el hecho de que en República Dominicana, porque ambos venían de compartir en un centro nocturno, no existe un control en cuanto el tema del abuso del alcohol, eso no se está llevando a cabo”, expresó.

Asimismo, señaló que la noche del pasado sábado un presunto agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mató a su expareja, su cuñada y la madre de ambas mujeres, por lo que insistió en que se están llevando a cabo varios actos violentos en el país sin el control de las autoridades.

“Vimos también un caso en Moca de una joven que fue agredida por su expareja, que estaba tirada en el piso, las autoridades no acudieron y lamentablemente falleció. cuando hablo de este tema se me arruga el corazón porque a esta joven la grabaron y no recibió ayuda”, cuestionó.

En este punto, la especialista en defensa indicó que cuando se habla de seguridad ciudadana no solo se refiere a atracos, sino también a evitar los actos violentos entre los ciudadanos.

“Prácticamente en nuestro país estamos viviendo una situación donde matar a una persona es como matar a un animal para comérselo, como matar prácticamente un pollo o una gallina, donde el Gobierno no tiene un plan, un proyecto de concientización para la ciudadanía en cuanto a la salud mental, esto se ha salido de control. Seguridad ciudadana no solo se trata de hurtos, también es evitar que los ciudadanos se maten entre sí”, sostuvo.

