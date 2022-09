(VIDEO) Especialista: “No es cierto” que Abinader tenga datos biométricos de miembros de bandas haitianas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en temas de defensa y seguridad nacional Yineuri Díaz sostuvo este lunes que “no es cierto” que el presidente Luis Abinader tenga datos biométricos de todos los cabecillas de bandas de Haití como reveló recientemente en una entrevista, porque esa es una información que ni siquiera autoridades del vecino país tendrían.

“No hay en Haití un registro real de los miembros de alrededor de 200 bandas, entonces no es cierto que la República Dominicana tiene este control biométrico como tampoco es cierto que si los miembros de alrededor de 200 bandas quieren ingresar a República Dominicana lo van a hacer los puestos de controles”, expresó.

Díaz emitió sus comentarios junto al periodista Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras comentar que el mandatario dominicano aseguró que el gobierno está “totalmente preparado” para hacer frente a cualquier ataque por parte de bandas haitianas.

“Pero no se trata de un sistema biométrico porque no es cierto que un cabecilla de una banda de Haití o quizás una personas que quieran ingresar a la República Dominicana lo van a hacer por la parte que está controlada o por la parte migratoria, eso no sucede de esa manera y todo el mundo lo sabe”, cuestionó.

También, criticó que el Ministerio de Defensa no haya hecho un plan preventivo desde que se llevó a cabo en el país la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), en julio, donde se advirtió que la crisis haitiana se iba incrementar.

“En este momento vemos que el Ministerio de Defensa está haciendo unas labores de salvaguardar la frontera, pero también vemos que se han enfocado en la reconstrucción de las áreas destruidas del huracán. Se deben reconstruir los lugares afectados por el huracán Fiona, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, la situación de Haití es crítica en este momento”, señaló.

