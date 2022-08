(VIDEO) Especialista en seguridad dice plan de capacitación para PN debe incluir aumento salarial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en temas de defensa y seguridad nacional Yineuri Díaz sostuvo este martes que la Estrategia para la Reforma Educativa de la Policía Nacional que lanzó el presidente Luis Abinader ayer lunes debe ir acompañada de un aumento salarial para los miembros de la institución porque para que el país pueda contar con agentes capacitados, también deben estar bien pagados, y además recordó que eso fue una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader.

“Para nosotros tener una Policía capacitada debemos tener también una Policía bien pagada, para exigir que en la Policía entren personas con mínimo un grado de bachiller deben ser remuneradas como tal y así este plan que usted está poniendo en marcha realmente se materialice”, expresó.

Dijo que está de acuerdo en que la capacitación es parte esencial de la reforma de la Policía Nacional, porque la falta de formación de los miembros de esta institución es justamente una de las causas de la inseguridad ciudadana en el país, sin embargo, dijo estar en contra en que desde el Gobierno se lancen planes y proyectos que no se materializan.

Díaz emitió sus comentarios en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Eso está muy bien señor presidente, pero no vale de nada nosotros estar capacitando agentes mal pagados. Cuando usted estaba en la oposición en el año 2019 le prometió un aumento salarial a los policías y militares, el cual, cuando hizo al asumir su gobierno, pero no con el porcentaje que prometió, y no dejemos de un lado que también prometió poner en marcha el plan Giuliani, que no se ha hecho nada al respecto”, insistió.

Asimismo, estableció que la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana se puso en marcha en el año 2021 e incluyó el desarme de la población y a esto no se le ha dado seguimiento.

“También las 14 medidas que dictaminó el Comisionado Ejecutivo para la reforma de la Policía en días pasados, a raíz del incidente que se dio con el joven David de los Santos, se prometió tener cámara en todos los destacamentos, pero aún seguimos teniendo alrededor de 12 departamentos sin ni siquiera conexión de redes”, agregó.

Relacionado