(VIDEO) Especialista en marketing digital recomienda políticos eviten caer en la ridiculez, respetando su esencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en marketing digital con énfasis en storytelling, Sarita Palacio, recomendó a los políticos ser fiel a su figura, sin tener que rebasar la delgada línea que divide lo divertido de la ridiculez, porque esto podrían tener un impacto mediático no deseado.

“Yo creo que uno tiene que ser fiel a lo que es como político y como líder sin tener que actuar, porque cuando la gente actúa y no es actor se le nota”, expresó.

La periodista colombina consideró que para conectar con los jóvenes, no necesariamente hay que ser uno de ellos, porque los vínculos sociales se crean hablando el mismo lenguaje que los demás, respondiendo a sus necesidades e integrándose a lo que hacen sin tener que fingir o aparentar algo que vaya en contra de su esencia.

“Entonces, cuando uno los ve en Tik Tok bailando, y uno se pregunta cuál es la necesidad. Hay que conectarse con los jóvenes, pero no hay que ser joven para conectarse con ellos, hay que conectarse con los adultos mayores, pero no hay que ser un adulto mayor para concretar con ellos; es hablar en su lenguaje, es responde a las cosas que quieren y las cosas que hacen, pero sin tener que fingir, que me parece una ridiculez”, externó.

Al ser entrevistada por Jaime Rincón en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Palacio definió como impresionante el método de campaña utilizado por el excandidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, quien tuvo una activa presencia mediática que lo dio a conocer por todas partes.

Sin embargo, aseguró que aunque la forma era “impecable” y había mucho dinero invertido en la campaña, el tipo de contenido expuesto siempre tiene impacto en el resultado final.

“No se trata de ponerlos a bailar, porque le fondo es lo más importante”, expresó la ejecutiva de la agencia de marketing digital, Duende, tras definirla como un laboratorio de contenido, cuyo principal componente para su perfecto funcionamiento es escuchar a las personas y así brindar solución a sus problemáticas mediáticas a través de la creación de historias que impactan.

“Duende es un laboratorio de contenido, con énfasis en storytelling, en narrativas y lo hacemos ara el mundo público, para el mundo político y para el mundo privado. Duende es una agencia que está cursando su quinto años”, emitió.

La profesional destacó la importancia de crear historias con sentido ideológico, alimentadas con sucesos pasados, y destacando los avances que se han logrado en ese sentido, porque es una forma de mostrar a las nuevas generaciones lo que sucedió y como cambiar el presente.

“Yo soy creyente de que a la gente necesita historia que le erizan la piel, pero que también lo ponga a pensar. Hay que mostrar con historias que hagan pedagogía de los datos que se nos olvidan, porque en campaña una foto más bonita, pero nado con el influencer del momento o el que diga la frase que haga el titular”, emitió.

Cumbre de Comunicación Política

En esta ocasión la especialista en marketing digital se encuentra en la República Dominicana para ser exponer, mañana jueves, “historias para enamorar, convencer y movilizar” desde la visión política, en la “XVII Cumbre Mundial de Comunicación Política”, que se está celebrando a partir de hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

