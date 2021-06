(VIDEO) Especialista en derechos humanos sostiene que vacunarse es una obligación de conciencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Darío Nin, especialista en derechos humanos, manifestó que vacunarse contra la Covid-19 es una obligación de conciencia, recordando el hecho de que cuando una persona se niega a inocularse contra el virus tiene la posibilidad de contagiarse, y asimismo contagiar a otros.

“La vacuna es algo que debe hacerse por conciencia, es lo primero, porque si usted no se vacuna sabe que tiene la posibilidad de llevar el Covid-19 a su familia, a sus vecinos y a toda la población”, señaló.

Nin emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Yannerys Paulino, María Elena Antigua, Paola Marte y Brinio Batista, en el programa El Mundo Hoy, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 13:50).

También, al referirse a la resolución que pide al Poder Ejecutivo prohibir la entrada a lugares públicos a las personas que no se han vacunado contra el Covid-19, dijo que la misma no es más que un mensaje que indica que el tema es un asunto de seguridad nacional, porque no inocularse contra el virus pone en riesgo la salud y existencia de toda la población.

Además, Nin explicó que el hecho de que una persona esté vacunada contra el Covid-19 o no, no le da el derecho a un empleador a despedirlo de su trabajo, pero sí podría crear la conciencia necesaria en el colaborador para que se vacune.

“No hay una disposición legal que te diga a ti que porque una persona no está vacunada tu puedes despedirla, porque vas a incurrir en faltas. Este es un país de leyes y las leyes hay que respetarlas”, expresó.

Indicó que hay muchas cosas que están prohibidas, pero los ciudadanos deben aprender a exigir, y en tal sentido, dijo que es partidario de que en el Defensor del Pueblo se empoderen a las personas para que conozcan sus derechos y puedan exigirlos.

“Hay una ley, la 107-13 sobre Procedimiento Administrativo, que las personas deben conocer para evitar que se violen sus derechos y puedan saber dónde acudir a reclamar”, agregó.

