(VIDEO) Especialista dice joven rociada con “acido del diablo” requerirá de al menos 25 cirugías reconstructivas

menos 25 cirugías reconstructivas / El doctor Eddy Bruno, director de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, dijo este miércoles que la joven que fue rociada con "ácido del diablo" por expareja y cómplices, necesitará entre 20 y 25 cirugías para reconstruirle el rostro y la funcionalidad de los miembros afectados. En ese sentido, el doctor Bruno indicó que Yocairi Amarante Rodríguez se mantiene estable de su cuadro de gravedad, sin embargo, señaló que los daños serán severos, puesto que, "las lesiones por sustancias ácidas, en general o casi en el cien por ciento, terminan con traumas hipertróficos o abultamientos en la piel". El doctor lamentó que "por más esfuerzos que hagamos para su recuperación esa jovencita tendrá un rostro desfigurado totalmente".