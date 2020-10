(VIDEO) Especialista asegura número de enfermedades no curables pero tratables aumentan en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora y médico familiar, Lenisse Candelario, manifestó que los números de enfermedades continúan cada vez más en aumento en el país al igual que el número de pacientes que son diagnosticados con una cantidad de diagnósticos que no son curables pero si son tratables.

Candelario refirió que ante la importancia estadística de este grupo de enfermedades, las mismas fueron agrupadas con la intención de crear planes estratégicos para disminuir su impacto y el número de complicaciones.

La doctora emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir del minuto 3:05).

“A la luz de esa realidad la Organización Mundial de la Salud objetiva en este grupo a las enfermedades cardíacas, la diabetes mellitus tipo II, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer, las cuales componen las crónicas no transmisibles”, indicó.

Asimismo, refirió que fueron incluidas las enfermedades mentales dentro del grupo con la intención de crear conciencia sobre la importancia del control de estas condiciones.

“Nosotros tenemos un sistema de salud que tiene la capacidad de tratar la condición de un paciente, donde tendrá dos rutas o se cura o fallece, y para ese tipo de atención nosotros estamos capacitados. La COVID-19 es un ejemplo de esa situación”, aseguró Candelario.

Igualmente, la especialista en atención primaria indicó que las enfermedades crónicas tienen la mala suerte de tener un grupo de factores de riesgos conjuntos, las cuales poseen un origen multifactorial y diferentes elementos, donde existe la posibilidad de prevenirlos y evitarlos.

Cáncer de mama

Al abordar el tema del cáncer de mama, la doctora Lenisse Candelario indicó que existen muchos factores de riesgos que no pueden ser cambiados, como es el hecho de ser mujer, segmento de la población que es más propensa a ser diagnosticada con este mal, al tiempo de indicar que el ser portador del gen BRCA1 y BRACA2 es una predisposición genética en las féminas para padecer dicha condición.

En tal sentido, indicó que se pueden manejar el consumo de tabaco, de alcohol, y dietas no equilibradas, el no hacer ejercicios y no lactar, los cuales son factores que inciden en la aparición del cáncer de mama.

“Hemos visto en la consulta el cáncer de mama y muertes de pacientes antes de los 40 años, por eso la decisión de iniciar un proceso de investigación dependerá de cada paciente, si existen antecedentes en la familia empezamos con la mamografía a los 35 años”, sostuvo Candelario.