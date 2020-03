(VIDEO) España aprueba cierres drásticos jamás vistos para contener el coronavirus

View this post on Instagram

el coronavirus | El Gobierno español aprobó este sábado medidas drásticas y de amplitud desconocida hasta ahora, con la declaración del estado de alarma y el cierre de gran parte de la vida económica y social, en un paso grave para intentar contener la rápida expansión del coronavirus. La principal medida es la restricción de la circulación de personas, con excepciones para acudir a comercios, trabajos, centros sanitarios o bancos, así como el retorno de desplazados, anunció el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al término de una larga reunión del Consejo de Ministros. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD