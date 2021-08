(VIDEO) Esmeralda: Mujeres deben tener inteligencia emocional para sobrevivir en mundo artístico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante dominicana Esmeralda, de 19 años de edad, sostuvo que las mujeres que buscan abrirse paso en el mundo del entretenimiento necesitan desarrollar ante todo la inteligencia emocional para lograr sobrevivir en el medio, teniendo en cuenta que detrás de las cámaras y en las redes sociales siempre surgirán opiniones negativas hacia su persona.

“Como mujeres tenemos que tener mucha inteligencia emocional porque detrás de cámara pasan muchas cosas, y en las redes surgen muchos comentarios, reacciones, pero de eso se trata, de entretenimiento”, expresó.

Esmeralda emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por las comunicadoras Laurie Peña y Paloma de la Rosa, en el programa “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a través del minuto 41:34).

También, reveló que luego de entrar al mundo de la música, a pesar de que la mayoría de los exponentes del género son hombres, ha podido sentirse “muy bien” en el medio, indicando que ha recibido el apoyo de muchos artistas y productores musicales.

“A pesar de que la mayoría son hombres, muchos de ellos apoyan al talento femenino aquí en República Dominicana, en realidad me he sentido bien con todas las cosas que he logrado en tan poco tiempo”, manifestó.

Asimismo, contó que tras iniciar su carrera ha querido realizar un trabajo que se diferencie dentro del mundo musical, debido a que considera que muchas de las exponentes que van surgiendo intentan “copiar” a artistas que tienen ya una larga trayectoria.

Al ser preguntada sobre con qué exponentes dominicanos estaría dispuesta a grabar, Esmeralda manifestó que le gustaría trabajar junto a algunos colegas como Rosaly Rubio, Bulova, Secreto, el productor Leo RD, entre otros.

“Amanece Conmigo”

Al hablar de su más reciente sencillo “Amanece conmigo”, Esmeralda indicó que el tema llevó aproximadamente dos años antes de estar listo y dijo sentirse contenta de que la canción haya logrado ascender en el gusto del público tras pocos días de haberse lanzado.

“Esta canción salió ya la semana pasada y gracias a Dios la gente la ha abrazado y la ha acogido, y ojalá que siga así, de aquí para arriba”, expresó.

Esmeralda aseguró que llegó al mundo de la música para quedarse y adelantó que actualmente se encuentra trabajando en algunas canciones que irán saliendo próximamente, y que irán desde trap, R&B, e incluso, confesó que le gustaría experimentar un poco con el rap y el dembow.

“Estamos trabajando para eso, somos pocos ahora, pero hay un equipo y queremos darle para adelante, sacar mucha música y hacer lo que la gente quiere de uno que es entretenimiento”, manifestó.

