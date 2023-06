(VIDEO) Escritor Vargas Llosa pasará largo tiempo en RD; Abinader le propone ciudadanía dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa se encuentra en República Dominicana con su familia, a donde vino a pasar un largo tiempo.

Este miércoles, Vargas Llosa y su familia visitaron al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje, encuentro en el que el mandatario aprovechó para pedirle al escritor que acepte la ciudadanía dominicana.

«Yo le he pedido, por esa decisión de pasar gran tiempo en el país, que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía», informó el gobernante.

De su lado, Don Mario adelantó que viene país a «trabajar» en sus escrituras. Según explicó, se estará hospedando en Juan Dolio.

También, adelantó que publicará un libro sobre el bar peruano.

Don Mario dice RD es un ejemplo para AL; destaca integración

El autor de La Ciudad y los Perros, expresó que la RD es un ejemplo para América Latina y que va en la buena dirección.

«Desgraciadamente, como ustedes saben, América Latina atraviesa unos momentos muy difíciles, probablemente, en la historia de América Latina no hay momento en la historia como el que estamos atravesando, y yo me alegro mucho de que la RD, con un Gobierno inteligente, sensato, haya promovido a este país», sostuvo.

«Y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la RD, me encantaría pasar un momento de exaltación y de verdadera realización en la RD», agregó.

Aseguró que aquí tiene muchos amigos, «mucha gente colaboró en las novelas que he escrito sobre la RD, de tal manera que no es sorprendente que me sienta en mi casa».

Asimismo, el escritor también, dijo que le gusta mucho la integración de este país. «Me parece que la integración es mucho más avanzada en la RD que en América Latina», señaló.

