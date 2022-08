(VIDEO) Escritor llama dominicanos aprender a cómo reinventarse porque “la crisis siempre va a estar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y escritor Manuel Jiménez señaló que todas las personas pasan por situaciones graves en distintas etapas de su vida, e incluso, las sociedades en su conjunto, por lo que es crucial que la gente aprenda a cómo reinventarse para seguir adelante en el camino que han decidido alcanzar.

Asimismo, dijo que un ejemplo fehaciente de esto es la pandemia de la Covid-19, la cual sacudió el mundo entero en el 2020 y hoy las sociedades intentan seguir su marcha, y expresó que también se debe comprender que esa no es la última crisis que vivirá la humanidad, porque siempre ocurrirán situaciones difíciles y esto puede comprobarse con la historia.

“Es la capacidad de reinventarnos que debemos aprender y hay que decírselo a la gente, a los estudiantes, hay que enseñarles además de sumar dos más dos, a reinventarse porque no necesariamente las cosas pasan como tú calculas, hay muchas cosas sobre las cuales no tenemos control”, expresó el autor de “Atrévete a ver la otra cara de tu crisis”.

Jiménez emitió sus consideraciones al ser entrevistado por Mariano Abreu y Edward Ramírez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

“Todos tenemos situaciones, el país tiene crisis, el mundo está en crisis, pero ¿qué vamos a hacer, nos vamos a acostar a llorar?, hay que aguantar el dolor, hay que avanzar aún con el miedo, aún no sabiendo lo que va a pasar mañana hay que tocar puertas, hay que detenerse y evaluarse, hay que no rendirse y seguir adelante en el camino al éxito”, exhortó.

En ese sentido, Jiménez manifestó que para reinventarse las personas deben poder ver la otra cara de lo que les está ocurriendo en un determinado momento, para así poder encontrar lo bueno que trae lo malo.

“Si no me funciona esto pues tomo aquello, quizás tengo que postergar la meta para pasado mañana, pero lo sigo haciendo aunque sea de otra manera. Saliendo del Covid tenemos otra crisis y es que la crisis siempre va a estar, si no es China-Taiwán, será Ucrania-Rusia, sino será Gaza”, agregó.

