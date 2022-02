(VIDEO) Escritor Francisco Tavárez asegura libertad para expresarse en RD está condicionada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escritor del libro “La Plaza de la Bandera y el Derrumbe de la Corrupción”, Francisco Tavárez, expresó que decidió manejar como un enigma la escritura de su libro debido a que en este país existe la libertad para expresarse, pero esta está condicionada a los intereses de algunos que quieren garantizar su permanencia en el poder.

“El contenido del libro lo manejamos como enigma o como una especie de secreto, por que ya sabemos en República Dominicana hay libertad, pero condicionada a cuando usted toca los intereses de grupos que comparten un objetivo en común para garantizar no solo su permanencia en el poder sino también que no se comparta información comprometedora”, expresó.

Tavárez fue entrevistado por los periodistas Liliam Mateo y Enrique Mota en el programa “ El Nuevo Diario en la Noche”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El abogado, explicó que la obra que fue puesto en circulación el pasado miércoles nueve de febrero, es un recorrido social y político de los últimos cincuenta años, que habla sobre el pacto económico existente entre la élite y la política dominicana, partiendo desde la era del dictador Rafael Leónidas Trujillo, hasta la actualidad.

Haciendo referencia a su escrito, Tavárez detalló que “la Plaza de la Bandera fue una manifestación social de la clase media que termina sufriendo el embate social de los veinte años de Leonel y de Danilo. Ahora bien, ahí hubo una parte de la elite económica que se queda fuera de la tajada de la corrupción del PLD, se suma a la protesta social de la clase media”.

Durante la entrevista, el también comunicador sostuvo que su objetivo al escribir este libro es que a través del conocimiento la República Dominicana pueda cambiar la forma de ver la cosas.

“Yo no creo que usted tenga que lanzarse ni a diputado, ni a senador, ni a candidato, ni nada, yo respeto el ejercicio de la política, pero el sistema no ha enseñado que para reclamar una transformación o un cambio hay que tener aspiraciones políticas y no es así, porque la democracia no es electoral”, indicó.

En tal sentido, reiteró que su deseo no es ninguna posición política sino que el país pueda estar bien sin importar quien lo gobierne, que se resuelvan los temas problemáticas preexistentes en la sociedad, y para desear este tipo de cosas, según explicó, no es “necesario aspirar a nada, porque con ellas resueltas todos ganamos”.

