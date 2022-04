(VIDEO) Escritor denuncia no fue invitado a Feria del Libro; dice se enteró en medios de comunicación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de dos años sin celebrarse, la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 (FILSD), fue inaugurada el pasado viernes 22 de abril, bajo el marco de una gran ausencia de sus protagonistas, los libros, provocando indignación por gran parte de la población lectora y escritora del plano local.

En ese aspecto, el escritor dominicano José Díaz, denunció que a pesar de ser autor de 13 libros, no fue convocado para formar parte de las explosiones en la Feria del Libro, por lo que consideró es momento de revalorizar ese escenario como impulso para el escritor nacional.

“No convocaron a los escritores, yo tengo 13 libros publicados y yo me enteré cuando iba a iniciar la Feria del Libro cuando lo vi en el periódico, yo creo que debería revalorizarse eso, pero también deberían permitir que pongan stand los escritores que tengan el deseo de hacerlo”, expresó.

Junto a Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Díaz indicó que de haber sido invitado, habría participado junto a otros escritores.

(Ver declaraciones).

Insistió en que de haberlo llamado se habría unido junto otros compañeros escritores que no han tenido una exuberante venta de sus libros; por tanto, cuentan con una cantidad considerable de ejemplares almacenados, que podrían facilitar a precios económicos a los amantes de la lectura.

En cuanto a que el evento haya elegido a la Zona Colonial como escenario para su desarrollo, el profesional de la palabra, dijo que valora esta decisión, porque a este lugar se dan cita muchos visitantes, y eso beneficiará a los involucrados.

“Yo saludé que instalaran la Feria del Libro en la Zona Colonial, porque era una manera de cambiar el enfoque, pero además tiene una población ahí que son los turistas que visitan esa Zona”, comunicó.

Enfatizó que la Feria del Libro es un evento cultural, en el que se deben enaltecer la cultura y todo lo que a ella rodea; por tanto, lamentó que la misma sea utilizada para otros fines que trascienden más allá del fin para lo que fue creada la Feria.

De e igual forma, expresó que la Feria del Libro no debe ser un espacio utilizado para realizar protestas o para que la población escuche temas de los que no está interesado, argumentado que aunque no es homofóbico entiende que la forma en que una parte de la comunidad LGTB exige sus derechos no es la más idónea.

“Muchos manejan una actitud muy agresiva y quieren imponer su ideología por encima de los valores que me han inculcado a mí toda mi vida. Yo voy a ir a la Feria del Libro como lo hago todos los años, pero si está ese ambiente voy a entrar por un sitio y voy a salir por el otro”, puntualizó.

Relacionado