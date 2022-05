(VIDEO) Escogen Alfredo Rodríguez como presidente FP circunscripción 1-EE. UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El exdiputado Alfredo Rodríguez fue escogido a unanimidad como presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción uno en Estados Unidos, que cubre los estados de NY, NJ, CT, PA, DE, GA, MD, MA, NH, NC, ND, RI y Canadá.

El acto, que estuvo encabezado por el presidente de la entidad, Leonel Fernández, fue celebrado la semana pasada en la ciudad de Yonkers.

Durante su discurso, Rodríguez proclamó: “Durante la campaña del 2020 le rentamos el Palacio Nacional al PRM, y no hay renovación, ahí se terminó y no se le rentará más el Palacio porque el doctor Fernández será presidente en el 2024”.

“El expresidente de la república volverá al Palacio por muchas razones: Camino por la RD y veo las universidades y esas construcciones que se han hecho en el país; Leonel renovó el país por completo y él había dicho que haría de la RD un NY pequeño, pero hizo un NY grande”, sentenció.

El exdiputado por la misma circunscripción señaló, dirigiéndose a Leonel: “Pienso que el país lo necesita a usted, porque se necesita un cambio”.

Indicó que el actual presidente de la RD vino a prometer muchas cosas en el exterior, sin embargo, lo primero que prometió fue quitar los 10 dólares y no lo ha hecho.

“En los últimos meses he viajado más de 20 veces al país y cuando figuro en la computadora dice “si usted necesita que se lo devuelvan toque ahí, y toco, pero todavía no lo he recibido”, dijo el también empresario.

Afirmó que “con la estructura que estamos haciendo en la región de Washington, Massachusetts, Pensilvania y Nueva Jersey, entre otros estados, vamos a lograr el triunfo, porque estamos unificados y nunca se ha visto ni en el PLD ni ningún otro partido la unificación que existe entre nosotros y el pueblo ahí afuera quiere verlo presidente, quiere que usted venga más por aquí, lo necesitamos”.

Expresó, ante cientos de “compañeros del partido” que asistieron al acto celebrado en Portuguese American Community Center, ubicada en el 117 de la avenida Park, Yonkers, “usted (Leonel) ha sido el único presidente que ha apoyado la comunidad dominicana en el exterior”.

“Estamos huérfanos, los necesitamos, y usted es un hijo de aquí, porque usted se crio en NY y es el único político dominicano que habla el lenguaje de nosotros, lo necesitamos”, insistió Rodríguez.

