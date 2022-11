(VIDEO) Es un error que niños utilicen botas ortopédicas o correctoras, asegura podólogo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El podólogo Miguel Ortiz aseguró que es un “gran error” que los niños utilicen botas ortopédicas o correctoras para corregir una desalineación en el fémur y la tibia de un niño un niño, porque aunque el zapato corrija la curvatura exagerada que el infante pueda tener, terminará ocasionando otro problema

Expresó que los podólogo no utilizan en sus tratamientos botas ortopédicas, twister o férula ortopédica para corregir rodillas en equis (genu valgum), en paréntesis (genu Varum) o el popularmente llamado gambao corombo (genu recurvatum) porque tales métodos pueden hacer daño al niño, e incluso, puede llegar a ocasionar un trauma.

“Eso es un gran error, arregla una cosa y daña otra, es que eso no se usa, nosotros lo que utilizamos son plantillas, utilizamos ejercicio que hacen los padres con el niño, utilizamos rodillo plantar y lo que más ayuda es caminar descalzo en la arena de playa, no en la casa”, apuntó.

El galeno fue entrevistado por el comunicador Melvin de Jesús, en el programa “Agenda del Pueblo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, espacio donde puntualizó que los pies de los niños no se deben tocar hasta los dos años porque se debe esperar la maduración ósea muscular tendinosa .

“Eso se llama arenoterapia y no es en la orilla del agua, sino en la arena seca donde el niño se hunde porque ahí él pone a trabajar músculos y tendones que no está trabajando”, añadió.

Precisó que en sus tratamientos los podólogos utilizan plantillas confeccionadas a la medida, después de haberse realizado un estudio biomecánico de la pisada, el cual indica qué modelo debe utilizar el infante.

Ortiz consideró que, en lo que se refiere a este tema en el país hay un problema porque cuando los padres se dan cuenta que sus hijos tienen algún tipo de desalineación llevan a sus hijos al pediatra, el que a su vez los refiere a un ortopeda.

“Nuestros pediatras no saben que existen los podólogos, se lo mandan al traumatólogo ortopeda, el ortopeda sabe de huesos en el cuerpo, pero no de los pies, no es lo mismo operarse un juanete con un especialista de traumatología ortopedia que a lo mejor en su especialidad operó 50 juanetes, cuando yo en mi entrenamiento operé 500”, cuestionó.

