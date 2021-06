(VIDEO) ¿Es normal levantarse con frecuencia a orinar en las noches?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El urólogo Hensel Peralta Gil indicó este viernes que lo normal es que las personas no tengan que levantarse a orinar después de que se acuestan en las noches, y en el caso específico de los hombres, levantarse con frecuencia a realizar esta necesidad fisiológica puede ser un indicador de que una patología les está afectando la próstata.

“No es que me levante cinco veces y ya, por eso no. Uno toma un promedio en el mes de cuántas veces se está levantando. Me levante porque tengo deseo de orinar, me perturbó el sueño, pues entonces ya hay que investigar porque hay varias patologías, entre esas un agrandamiento prostático que puede ser porque esté dejando orina posada”, señaló.

Peralta Gil emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 56:13).

Mencionó que para descartar cualquier patología que pueda afectar la próstata, incluyendo un tumor, los especialistas investigan si el paciente comienza a orinar varias veces de noche, si siente que se le ha quedado orina en la vejiga cuando termina de orinar, si se le corta o disminuye el caño de la orina, entre otras cosas.

“Si el paciente no tiene comorbilidades, como diabetes o hipertensión, pues no debería levantarse de noche a ninguna edad, pero eso va a depender no solamente de la próstata, también de la vejiga”, expresó.

Al referirse específicamente al cáncer de próstata, resaltó que este tumor es más frecuente en la raza negra que en otras, por lo que dijo que es importante concientizar a la población dominicana sobre la prevención del mismo en etapa temprana para ser curado.

En ese sentido, dijo que por lo general, 40 años es la edad inicial donde el hombre debe empezar a realizarse su primer chequeo de próstata, pero si el paciente presenta antecedentes familiares de primer grado, debe iniciar con los chequeos a los 35 años.

“El chequeo debe ser anual y va a depender de que se encuentre en la evaluación primaria, pero por lo regular debe ser anual para el buen seguimiento y diagnóstico de las etapas iniciales del tumor prostático”, agregó.

Tras ser preguntado sobre si el análisis de PSA (Antígeno Prostático Específico) puede reemplazar el examen de tacto rectal, indicó que lo recomendable es que ambas pruebas vayan de la mano porque “la mayoría de tumores de próstatas pueden elevar el PSA, pero no todos, específicamente los tumores más agresivos”.

Al referirse a la relación entre la disfunción eréctil y el cáncer de próstata, expresó que es la extirpación de la próstata y sus tejidos aledaños por un tumor previamente diagnosticado, lo que puede dar paso a una disfunción eréctil porque la cirugía ocurre muy cerca de los nervios que hacen que el paciente tenga erecciones.

“No es que usted va a tener cáncer de próstata y va a tener disfunción eréctil, cada paciente es individualizado y no tiene una relación íntima con respecto a cada uno de esos”, aclaró.

