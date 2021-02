(VIDEO) Es mentira que vacuna contra el Covid-19 haga daño, asegura Cruz Jiminián

Comparte esta noticia

Por Marolin Castillo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián aseguró que es mentira que la vacuna contra el Covid-19 cause algún tipo de daño a las personas, razón por la cual sostiene se la aplicó a pesar de tener altos niveles de inmunidad contra el virus para concientizar a la población sobre la importancia de vacunarse.

“No me la iba a poner porque yo tengo mi inmunidad altísima, estoy explicando, ahora bien ¿por qué me la puse?, para concientizar a la gente que tiene que ponérsela, que es mentira, esta vacuna no hace ningún tipo de daño”, afirmó.

Cruz Jiminián emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Jaime Rincón en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 30:37).

Durante su participación en el programa, el galeno mostró en pantalla una prueba Inmuno Globulina (IGG) que se había realizado en el Laboratorio Referencia, donde muestra que su nivel de inmunidad se encontraba en 85 antes de recibir la vacuna, por lo que dijo que no necesitaba la dosis, pero lo hizo porque como profesional de la salud le correspondía.

“Yo me quise poner la vacuna ¿por qué me la puse? porque legalmente estoy dentro del grupo que tiene que ponérsela, o sea, soy médico y trabajo con pacientes con el Covid”,aseguró.

También indicó que 280 personas del área de la salud de la Clínica Doctor Cruz Jiminián, se vacunaron la mañana de ayer y hasta ese momento no habían presentado ningún tipo de síntomas.

En ese orden, instó a las personas a colaborar con el Plan Nacional de Vacunación porque el país se encuentra en condiciones sanitarias delicadas y se necesita de la cooperación de todos para poder frenar la propagación del virus.

“Esto no es cuestión de burla, esto es cuestión de vida o muerte. Yo me la puse y me voy a poner la segunda dosis”, aseguró.

Por otra parte, el doctor felicitó y defendió al presidente de la República, Luis Abinader, de aquellas personas que criticaron que el mandatario no fuera la primera persona en vacunarse, alegando que no le correspondía porque no está dentro del grupo 1A.

“Si él se vacuna viola la ley”, aseguró, Cruz Jiminián.

“A él no le tocaba, primero porque no es médico, segundo porque no trabaja con el Covid, y tercero porque no tiene más de 60 años. A él le tocará en su debido tiempo, pero no en esta etapa”, agregó.