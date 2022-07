(VIDEO) ¿Es la preferencia sexual un tema solo para adultos?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicado Aneudy Ramírez está totalmente convencido de que la preferencia sexual es un tema que debe ser expuesto en las plataformas de entretenimiento de manera exclusiva en el contenido dedicado a los adultos, tras considerar que a los niños se le debería respetar la inocencia que caracteriza la infancia.

“Yo creo que entre los adultos estamos claros que si alguien tiene una preferencia sexual, ese ser humano merece respeto, porque cuando hablamos de preferencia sexuales hablamos de temas de adultos, un niño de cinco años a mí no me puede estar hablando de novia, ni yo como padre puedo generarle contenido de adultos en su mente, porque no es su etapa”, expresó.

Junto a Edward Ramírez y Julio Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por El Nuevo Diario TV, Ramírez se mostró indignado, al condenar que en la actualidad se “estén intentando normalizar algunas acciones”, a través de contenido infantil, temas que aseguró deberían ser tratados por los padres cuando sus hijos alcanzan una edad prudente.

(Ver en el minuto 15:42).

“Netflix se ha encargado de generar contenido para niños con contenido homosexual, lésbico sin ningún tipo de pudor, igual lo está haciendo Disney. Seguir trabajando con los niños yo creo que es un acto muy, pero muy degradante, seguir influenciando a los niños a tan temprana edad, para que se normalicen ciertos hechos”, emitió.

Precisó que Buzz Lightyear era una película que deseaba disfrutar junto a sus hijos; misma que probablemente también fue muy esperada por muchos infantes de todo el mundo, debido a que se suponía que allí se explicaría el origen de uno de los personajes más amado de Toy Story; sin embargo, el beso entre dos personajes femeninos llevó a Ramírez a declinar la idea ir al cine junto a sus hijos a ver la película.

“Yo admiro y respeto a los que fueron con sus hijos a ver la película, pese a las advertencias de más de 30 países que reprobaron totalmente la película, fue el filme que menos recaudó, una de las películas más desastrosas en términos de recaudación que ha tenido Disney”, expresó.

Explicó que Buzz Lightyear entró en la lista de los fracaso de Disney por la insistencia de algunos grupos que intentan inmiscuirse en la vida de los niños, argumentado que, “los niños son sagrados, son esponjas”; por eso sus mentes deben ser influenciadas de esta manera.

En ese sentido, enfatizó que el rol de los padres ante esta tendencia, es cuidar la mente de sus hijos.

