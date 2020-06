(VIDEO) Envejeciente denuncia expareja de su hija le entró a tiros porque ella lo sometió a la justicia

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, San Francisco de Macorís. – Un envejeciente denunció este martes que la expareja de una de sus hijas le entró a tiros a su residencia porque esta supuestamente lo sometió ante la justicia, en un hecho ocurrido en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Camilo Acevedo Castro, residente en el sector San Martín de Porres mejor conocido como Rabo de Chivo, explicó que el individuo tenía tres días asediando su vivienda y a su familia por lo que el tuvo que responder a la agresión.

“Ese tipo fue a mi casa , me tiroteó la casa y yo no me iba a dejar matar y le tire”, explica el señor Camilo, mientras era trasladado al destacamento policial.

Al ser detenido por miembros de la Policía, a Acevedo se le ocupó un revolver calibre 38 marca REX-10 con cuatro cápsulas dentro del cilindro y un cuchillo.

Mientras que el supuesto agresor hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades.

