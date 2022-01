(VIDEO) Entrenadora Tatiana Durán asegura el descanso es clave a la hora de estar fit

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tatiana Durán, entrenadora física, aseguró que descansar bien, además de hacer ejercicio, puede ayudar a las personas a bajar de peso o a aumentar su masa muscular, y de no hacerlo podrían tardar mucho tiempo en lograr sus objetivos en este aspecto.

“Una de las cosas que la gente cree es que siempre dándole al gimnasio o mucho a los ejercicios es que vamos a aumentar masa muscular, no, el descanso tiene que ver mucho, sino tú amaneces sin energía, sin ningún deseo, el mismo cuerpo te dice no, espérate, este no es mi momento”, expresó.

Tatiana fue entrevistada por Paloma de la Rosa en el programa “Novedades”, que se transmite en la plataforma digital “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 20:17).

Explicó que el descansar bien acelera el metabolismo en las personas, e incluso, un sueño reparador trae muchas ventajas para la salud física de la gente y ayuda a reactivar los depósitos de colágeno en la piel.

En tal sentido, la entrenadora física aconsejó que el descanso debe formar parte de la rutina diaria de las personas, y asimismo, recomendó fomentar varios hábitos para llevar una vida saludable, entre ellos el tomar más agua, realizar ejercicio y tener una buena alimentación.

“La alimentación es muy importante porque este hábito, además de que nos va a mantener con buena salud por dentro, también por fuera, es algo que tenemos que hacer”, agregó.

Para las personas que no tienen mucho tiempo para preparar cada día sus alimentos, Tatiana sugirió tomar al menos dos horas de los fines de semanas para planificar las comidas y dejar algunas cosas prehechas.

Dijo que es conveniente dejar cortados y lavados los vegetales que se van a utilizar en la semana, así también, dividir y sazonar las carnes para dejarlas refrigeradas, lo que hará que las personas se tomen mucho menos tiempo preparando sus alimentos.

Asimismo, consideró que una costumbre importante y que deberían trabajar cada día las personas es ser agradecidas, dar gracias a Dios cada día por lo que tienen y por estar vivas para alcanzar las metas que se propongan.

Tatiana ofreció otras informaciones interesantes para tomar en cuenta a la hora de llevar una vida saludable y realizar un régimen de ejercicio, te invitamos a acceder al link para que sepas con detalle lo que dijo la entrenadora.

