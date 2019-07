(VIDEO) Entre lágrimas cantante Jimmy Bauer anuncia concluyó nuevo sencillo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante Jimmy Bauer anunció entre lágrimas a través de su cuenta de Instagram la terminación de su nuevo sencillo musical, con la cual espera relanzar su carrera artística.

“Mi gente, yo acabo de escuchar el trabajo final que me lo mandaron ya por fin terminé el tema mi gente. Ustedes no se imaginan la pela que yo tuve que coger y yo no podía dejar de entrar aquí para dejarle saber que fue mucho lo que pasé para poder hacer esto y estas lágrimas son de alegría porque me costó mucho trabajo y tantos años para hacer esto”, indicó Bauer.

El intérprete de “Todas tus cosas” agregó que tardó 10 años para lograr completar la producción musical.

Han sido más de 10 años para poder hacer esto y finalmente lo logré y solamente quería decirle que en unos días se lo estaré presentando. Gracias a Dios que es tan grande que me dio tanta paciencia y tanta gente que colaboraron, sin ellos yo no había podido hacer esto”, sostuvo.

Bauer fue sentenciado en 2012 a seis años de reclusión por tratar de sacar del país 90 bolsas de heroína, sin embargo en 2014 fue puesto en libertad condicional.

