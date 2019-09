(VIDEO) Entérese de lo último que dijo el dominicano que saltó junto a su hija a las vías del tren en NY

View this post on Instagram

El NUEVO DIARIO, BRONX. A través de un video que circula en redes sociales, nos informan que un hombre se lanzó con su hija a las vías de un tren en marcha con fines suicidas, luego de supuestamente sostener una discusión con la madre de la pequeña. En el audiovisual se observa como la niña logra salir ilesa debajo del tren, mientras que trascendió que el padre de esta, quien hasta el momento no ha sido identificado, falleció. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do