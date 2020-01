(VIDEO) Entérese cómo Kobe Bryant aprendió a hablar español

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El fallecido exjugador de la NBA y miembro de los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, demostró ser muy hábil para aprender varios idiomas al igual que demostró su destreza para jugar al básquet.

Él mismo confesó que aprendió a hablar español viendo novelas junto a su esposa.

“Yo aprendí a hablar español viendo novelas con mi esposa Vanessa. La novela se llamaba La Madrastra, además también veía Sábado Gigante”, dijo Bryant, durante una entrevista para NBA Latinoamérica.

El ex astro de los Lakers siempre hablaba y bromeaba con sus compañeros latinos a los cuales les hablaba en el idioma español, de acuerdo a una investigación realizada por el periódico El Nuevo Diario en distintas publicaciones.

Una de sus últimas apariciones en cancha junto a su hija Gigi, fallecida junto con el, fue durante el juego de los Dallas Mavericks, cuando le habló al esloveno Luca Doncic en su idioma natal.

“Estaba parado a un lado de la cancha y alguien me estaba llamando y hablándome en esloveno, cuando miré era Kobe Bryant que me hablaba en mi idioma, yo no lo podía creer”, dijo Docic, luego de terminar el partido.

Tras la culminación del encuentro Bryant y su hija hablaron, sonrieron, y se tomaron fotos junto a Doncic, quien es considerado como uno de los jóvenes jugadores a quien le auguran buen futuro en las canchas de la NBA.

Bryant, de 41 años de edad, falleció el pasado domingo junto a su hija y otras siete personas, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban con destino a la academia “BlackMamba”.

