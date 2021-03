(VIDEO) Entérese cómo el reinventarse le ayudará a alcanzar sus metas y sueños

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario y CEO de Domex Courier, César Villanueva, consideró que cuando se quiere alcanzar una meta o ver materializado un sueño, primero las personas deben encontrar algo que las motive a moverse o reinventarse porque ese movimiento es precisamente lo que las llevará eventualmente a alcanzar sus objetivos.

“Lo que va a marcar la diferencia en tu vida es el movimiento que tú hagas, la acción, la motivación porque después que tú desarrolles ese hábito de movimiento o de acción, es lo que te va a llevar a la consecución de tu meta”, manifestó.

Villanueva emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 2:10).

Agregó que “el emprendimiento se trata precisamente de movimiento”, porque asegura es lo que ayudará a la persona a poder ir descubriendo qué cosas la acercan a su meta o cuáles la están deteniendo para poder lograrlo.

Indicó que hasta que las personas no se den cuenta que el movimiento es lo que las acercará a aquello que quieren lograr, estarán erróneamente dando vueltas en círculos “como si fuera una carrera de ratas”.

“Andando en círculos es cuando tú por ejemplo, te pasas muchos años haciendo la misma cosa, repetitivamente. Digamos que tú tienes 5 años siendo cajero, no tienes cinco años de experiencia, tienes un año de experiencia como cajero repetido cinco veces”, explicó.

Manifestó que no es tan difícil llegar al éxito cuando las personas se dan cuenta de dónde no quieren estar o de una realidad de la cual quieren escapar porque eso le servirá de motivación para moverse y avanzar.

“Si nosotros lo hicimos, cualquiera lo puede hacer, el éxito no es tan complicado, enfocarse en tener un resultado distinto no es tan complicado, solo basta que tú logres un nivel de conciencia para que logres desprenderte de esas pesadillas que te atan y no te dejan avanzar”, afirmó.

Para saber más sobre el tema de la mano del empresario César Villanueva, puedes acceder al link y ver la entrevista completa.