(VIDEO) Enrique Mota sostiene dentro de la Policía Nacional podrían existir pandillas que buscan hacer daño a la entidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Enrique -Tuto -Mota denunció que dentro de la Policía Nacional podrían existir grupos organizados de pandillas, que tienen como objetivo hacer daño a la gestión de esa entidad y dijo que llama la atención que los asesinatos de ciudadanos apresados estén ocurriendo justo cuando esa institución está en un proceso de reestructuración.

“Todo el mundo sabe que dentro de la misma Policía Nacional hay facciones y bandas que muchas veces se prestan a cometer acciones repudiables como esta y que se sabe que van a adquirir cierta connotación y a llamar la atención para hacerle daño a la misma Policía”, externó Mota.

Mota realizó su intervención en torno a la denuncia por parte de los familiares del joven David De los Santos, quien murió a causa de múltiples golpes que le fueron ocasionados después de ser detenido en el destacamento Naco.

Mota emitió sus comentarios junto a los comunicadores Julia Muñiz, Glenn Davis y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, donde preguntó cuál sería la finalidad y el porqué del ensañamiento contra el joven, que según las informaciones sostuvo una discusión en una plaza comercial.

Mota señaló que las declaraciones del presidente Luis Abinader para sancionar los responsables de la muerte del joven De los Santos, resultan fuera de lugar porque en el país hay una justicia independiente que está sujeta al trabajo oportuno del Ministerio Publico y de la misma Policía Nacional.

“El hecho de que el presidente diga que eso se va a sancionar, eso se sabe, además eso no lo tiene que decir un presidente porque en una sociedad medianamente civilizada son cosas que no deben llegar al primer mandatario, porque caen por su propio peso, además se supone que aquí tenemos una justicia independiente que no depende de la voluntad del presidente, sino de que el Ministerio Publico y la Policía hagan su trabajo”, expresó Mota.

De su parte, la comunicadora Claudia Muñiz, recordó que la pasada campaña “No me mates”, en contra del accionar policial, efectuada en los momentos en que se estaban dando una serie de homicidio.

“Sabemos que es una problemática que viene desde hace muchos años que está en el seno y el problema está en los mandos medios, cosas que dejan mucho que decir es la declaración de la policía, si la policía no tenía un resultado no podía dar declaración”, externó Muñiz.

